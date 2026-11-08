Urlauberin aus Österreich (51) stirbt bei Anschlag mit sechs Toten in Krakau

Bei einem mutmaßlich rechtsextremen Anschlag am Samstag auf dem Krakauer Marktplatz ist eine 51-jährige Frau aus Niederösterreich getötet worden. Auch ihr Ehemann wurde bei den wahllosen Schüssen verletzt. Die polnische Staatsanwaltschaft stuft die Tat mit insgesamt sechs Todesopfern als Terrorismus ein.

Bei dem Anschlag in Krakau mit sechs Toten ist eine Niederösterreicherin ums Leben gekommen. Das teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Sonntagnachmittag mit. "Besonders nahe geht uns diese abscheuliche Tat, weil auch einer Niederösterreicherin das Leben genommen und ihr Ehemann verletzt wurde. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und allen Angehörigen der Opfer. Ihnen gilt mein tief empfundenes Mitgefühl", sagte Mikl-Leitner.

Nach mittlerweile gesicherten APA-Informationen handelt es sich bei der Getöteten um eine 51 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Gänserndorf. Sie dürfte sich mit ihrem Ehemann zu einem Kurzurlaub in Krakau aufgehalten haben. Zum Grad der Verletzungen des Mannes lagen am frühen Sonntagabend keine bestätigten Informationen vor.

Zuvor hatte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) auf X (vormals Twitter) "mit großer Bestürzung" über das Schicksal des österreichischen Ehepaars informiert. „Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrem Mann, ihrer Familie und allen Menschen, die ihr nahestanden. Ihnen gilt mein aufrichtiges Mitgefühl.“

Das Außenministerium stehe in engem Austausch mit den polnischen Behörden und setze „alles daran, die Angehörigen in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen.“ Die Minister dankte den Kolleginnen und Kollegen des Generalkonsulats in Krakau und der österreichischen Botschaft in Warschau für ihren raschen und engagierten Einsatz vor Ort.

Auch Bundespräsident Alexander von der Bellen schrieb auf X: "Mit tiefer Betroffenheit habe ich erfahren, dass in Krakau gestern auch eine Österreicherin ihr Leben verloren hat. Ihr Ehemann wurde verletzt. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie und bei ihren Freundinnen und Freunden."

Unter den Opfern befindet sich auch ein Frau aus Österreich. © APA/AFP/People Press Agency/PIOTR BARAN

Zweitägige Staatstrauer in Polen

Indes begann in Polen eine zweitägige Staatstrauer. Die Tat war nach Einschätzung der Behörden mutmaßlich rechtsextrem motiviert. Die Staatsanwaltschaft stufte die tödlichen Schüsse auf dem Marktplatz von Krakau als terroristische Straftat ein.

Ermittelt werde wegen der Tötung von sechs Personen sowie des versuchten Mordes an zahlreichen weiteren Personen, darunter Polizeibeamte, "wobei diese Tat einen terroristischen Charakter aufwies", teilte die Staatsanwaltschaft des Landes auf der Plattform X mit. Die Ermittler sprachen nicht ausdrücklich von einem politischen Motiv.

Im Land wurde eine zweitägige Staatstrauer ausgerufen. © WOJTEK RADWANSKI

Zugleich werde wegen der Tötung von drei weiteren Personen in der Stadt Ostrowiec Swietokrzyski ermittelt. "Das Beweismaterial deutet darauf hin, dass diese Taten von derselben Person begangen wurden", hieß es. In der Stadt zwei Fahrtstunden nordöstlich von Krakau waren im Wohnhaus der Familie Vater, Mutter und Schwester des mutmaßlichen Todesschützen tot mit Schussverletzungen aufgefunden worden. Der polnische Innenminister, Marcin Kierwinski, teilte bereits am Samstag mit, der Täter sei angeschossen und festgenommen worden.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Daniel Prokopowicz, sagte, die Ermittlungen dauerten an. In dem Haus seien sieben Schusswaffen und eine erhebliche Menge Munition sichergestellt worden. Zusammen mit den Funden in Krakau belaufe sich die Zahl auf elf Waffen, sagte Prokopowicz.

📽️ Video | Todesschüsse in Krakau

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Wahllose Schüsse auf dem Marktplatz

Der 24-jährige Mann hatte am Samstag aus einem Auto heraus wahllos auf Passanten auf dem Marktplatz der zweitgrößten Stadt Polens geschossen. Zu seinem Motiv gibt es keine Klarheit. Er soll nach ersten Erkenntnissen "sehr radikale Ansichten" vertreten haben, wie Polens Innenminister Marcin Kierwinski sagte. Es gebe Anzeichen dafür, dass er von rechtsextremistischen Ideologien fasziniert gewesen sei, auch wenn dies noch näher überprüft werden müsse.

Auch Ministerpräsident Donald Tusk sprach angesichts der Schwere des Verbrechens von Terrorismus. "Bis jetzt hatten wir in Polen noch keinen so drastischen Fall von Terrorismus, denn so muss man diesen brutalen Angriff auf lebende Menschen in Krakau nennen", sagte er in Krakau.

Der Angreifer feuerte auch auf einschreitende Polizisten. © APA/AFP/BARTOSZ SIEDLIK

Ausländer unter den Opfern

Der Marktplatz der Stadt mit seinen Renaissancebauten zieht Touristen aus aller Welt an. Auch mehrere Ausländer zählen zu den Opfern. Von den sechs getöteten Menschen stammten – neben der Niederösterreicherin – vier aus Polen und eine aus Großbritannien. Das Alter der Toten lag nach Angaben der Woiwodschaft Kleinpolen zwischen 32 und 61 Jahren.

Fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland seien verletzt worden. Zudem wurden mehrere Droschkenkutscher schwer verletzt. „Viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind zu Schaden gekommen. Zwei kämpfen um ihr Leben, mehrere haben schwere Verletzungen erlitten“, teilte die Vorsitzende des Vereins Krakauer Kutscher, Dorota Litwicka, mit. Mehrere Kutschpferde hätten oberflächliche Verletzungen davongetragen, meldete die Nachrichtenagentur PAP nach diesen Angaben.

Ein Hubschrauber landete in der Innenstadt. © PIOTR BARAN

Der Erzbischof von Krakau rief die Menschen zum Zusammenhalt auf. „Wir wollen nicht, wir können nicht, wir sind nicht fähig, in einem solchen Augenblick gleichgültig zu sein“, teilte der römisch-katholische Geistliche Grzegorz Rys mit. Man müsse zusammenstehen, betonte der 62-Jährige. Seine Gedanken seien bei den Toten und Verletzten. Polen ist stark katholisch geprägt.

Erzbischof: Es hätte jeden treffen können

„Gewalt, Aggression und Hass haben uns auf eine Weise getroffen, die alle Grenzen überschreitet“, führte der Erzbischof aus. Die Kugeln des Angreifers hätten unschuldige, nichtsahnende Menschen getroffen. Jeder hätte zu diesem Zeitpunkt auf dem Großen Ring, dem Hauptmarktplatz von Krakau (Krakow), sein können. Rys rief die Gläubigen auf, ihren Widerstand auf christliche Weise gegen Hass und Gewalt zu bekunden.