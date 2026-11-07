Motorrad prallte in Hall gegen Auto: 63-Jähriger verletzt

Beim Einfahren in die B 171 kam es am Samstag in Hall zur Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 63-jährige Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 171 in Hall verletzt worden. Der Mann war gegen 12.15 Uhr mit seinem 125-Kubikzentimeter-Motorrad in Richtung Osten unterwegs.

Zur selben Zeit wollte ein 44-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz nach links in die Bundesstraße einfahren. Dabei kam es zur Kollision: Das Motorrad prallte gegen die linke hintere Seite des Pkw. Der 63-Jährige stürzte.