Öffentliche Hand zahlt
Vierfache Tiroler Mutter verlor ihr Haus: „Weihnachten 2027 sind wir wieder daheim“
Bei Isolde Krug ist die Verzweiflung inzwischen der Hoffnung gewichen.
© Matthias Reichle
Wo einst ihr Zuhause stand, klafft heute eine Lücke. Das Elternhaus von Isolde Krug brach auseinander und musste abgerissen werden. Hauptauslöser waren laut Gutachten Mängel im Zuge eines Straßenbauprojekts. Doch nach Jahren voller Sorgen, Gutachten und Rückschläge wagt sie wieder einen Blick nach vorne. Die Hoffnung ist zurück.
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