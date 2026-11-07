Vierfache Tiroler Mutter verlor ihr Haus: „Weihnachten 2027 sind wir wieder daheim“

Wo einst ihr Zuhause stand, klafft heute eine Lücke. Das Elternhaus von Isolde Krug brach auseinander und musste abgerissen werden. Hauptauslöser waren laut Gutachten Mängel im Zuge eines Straßenbauprojekts. Doch nach Jahren voller Sorgen, Gutachten und Rückschläge wagt sie wieder einen Blick nach vorne. Die Hoffnung ist zurück.