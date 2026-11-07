Kantersiege waren für Westligisten Schwaz und Fügen die perfekte Derby-Generalprobe

Vor dem Westliga-Derby haben Schwaz (6:0 gegen Lustenau) und Fügen (5:1 in Lauterach) ordentlich Selbstvertrauen getankt. Während die Schwazer auch im Kampf um den Herbstmeistertitel vorlegten, schnürte Fügen-Kicker Pregenzer beim Comeback einen Hattrick. Ein starkes Lebenszeichen gab Kitzbühel: 3:0-Sieg trotz langer Unterzahl.