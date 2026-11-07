Israels Präsident beauftragt Netanjahu-Rivale Eisenkot mit Regierungsbildung

Der israelische Präsident Izchak Herzog beauftragt den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Wie ein Sprecher Herzogs weiter mitteilte, hat der Präsident den Vorsitzenden der Mitte-Partei Jaschar für Sonntag 16 Uhr MEZ in seine Residenz in Jerusalem eingeladen. Vorausgegangen seien Konsultationen mit allen Fraktionen im neuen Parlament.