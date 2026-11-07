Eine verletzte Person beim Anschlag in Krakau aus Österreich

Bei den Schüssen am Samstag im polnischen Krakau ist nach Angaben des polnischen Innenministeriums auch eine Person aus Österreich verletzt worden. Das teilte ein Sprecher am späten Samstagabend mit. Ein Mann hatte zuvor laut Polizei wahllos aus einem Auto heraus geschossen und vier Frauen sowie zwei Männer getötet. 15 Menschen seien verletzt worden, darunter zwei Polizisten und jeweils eine Person aus Deutschland, Portugal, Russland und Großbritannien.

Über den Zustand der Verletzten gab es laut der Nachrichtenagentur Reuters zunächst keine Informationen. Unter den Toten sei ein Brite. Der Täter, ein 24-jähriger Pole, sei angeschossen und festgenommen worden. Er sei von "rechtsextremen Ideologien fasziniert" gewesen, teilte Polens Innenminister mit. Ministerpräsident Donald Tusk erklärte, im Haus des Mannes seien drei weitere Tote gefunden worden. Das gehe aus Aufnahmen einer Drohne hervor, sagte der polnische Regierungschef bei einer Pressekonferenz des Krisenstabs. Es handle sich um zwei Frauen und einen Mann. Es seien wahrscheinlich die engsten Familienangehörigen des Verdächtigen.

Es bestand der Verdacht, dass sich Sprengsätze in dem Haus befinden könnten. Zu den Hintergründen der Tat machte Tusk keine näheren Angaben. Er betonte, dass Polizei, Sicherheitsbehörden und Staatsanwaltschaft alles unternehmen würden, um so schnell wie möglich Informationen zu den Motiven des Schützen bekannt zu geben.

Nach Aussage des polnischen Innenministers Marcin Kierwinski war der 24-Jährige von rechtsextremistischen Ideologien fasziniert gewesen, auch wenn dies noch näher überprüft werden müsse. Der polnische Staatsbürger stamme aus der Woiwodschaft Heiligkreuz im Südosten des Landes.

Krakau ist mit mehr als 800.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens. Sie gilt als beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Wichtige Sehenswürdigkeiten sind neben dem Großen Ring das Schloss auf dem Wawelhügel und die Kathedrale. Die Universitätsstadt zählt zum UNESCO-Welterbe.

Bekundungen des Entsetzens und der Anteilnahme gingen aus ganz Europa ein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Tat schockierend. "Im Namen des ukrainischen Volkes und auch persönlich spreche ich den Familien und Angehörigen der Opfer mein aufrichtiges Beileid aus", schrieb er.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete den Vorfall als "eine Tragödie, die weit über Polen hinaus zu spüren sein wird". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übermittelte den Familien der Opfer auf X ihr herzlichstes Beileid.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sprach von "Schock und Emotion". Das Mitgefühl gelte Polen, den Opfern, ihren Familien und Angehörigen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schrieb auf X von einer "feigen und inakzeptablen Gewalttat", die Krakau heimgesucht habe. "Wir werden unsere Sicherheit und unsere Freiheit stets gegen jede Form von Terror und Gewalt verteidigen."