Leo XIV. setzt Südamerika-Reise in Argentinien fort

Papst Leo XIV. wird an diesem Sonntag in Argentinien erwartet, der Heimat seines vergangenes Jahr verstorbenen Vorgängers Franziskus. In der Hauptstadt Buenos Aires wird das Oberhaupt der katholischen Kirche am Abend von Präsident Javier Milei begrüßt. Zuvor steht noch eine Messe in Uruguay auf dem Programm, der ersten Station seiner insgesamt zwölftägigen Südamerika-Reise.

Der letzte Besuch eines Papstes in dem 46-Millionen-Einwohner-Land Argentinien liegt fast vier Jahrzehnte zurück: 1987 reiste der polnische Papst Johannes Paul II. dorthin. Franziskus kehrte als Pontifex nie in seine Heimat zurück. Vermutet wird, dass er befürchtete, in die dortige Politik hineingezogen zu werden. Argentinien wird heute von dem rechtspopulistischen Staatschef Milei regiert. Die Zahl der Menschen, die sich zum katholischen Glauben bekennen, hat deutlich abgenommen.

Leo wird sich bis Mittwoch in Argentinien aufhalten. Dabei dürfte es auch um Mileis marktradikale Politik gehen, die sehr umstritten ist. Letzte Station seiner Südamerika-Reise wird danach Peru sein, wo er zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof tätig war. Aus diesen Jahren hat der gebürtige US-Amerikaner auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Auf dem Flug nach Südamerika äußerte er sich "sehr glücklich" über die Rückkehr.