Auto prallte in Breitenbach gegen Brückengeländer und landete auf dem Dach

Ein Pkw ist am Samstagabend in Breitenbach am Inn von der Straße abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt. Der 21-jährige Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt, ein Alkotest beim gleichaltrigen Lenker verlief positiv.

Zu einem Verkehrsunfall in Breitenbach am Inn kam es am Samstagabend. Wie die Polizei Sonntagfrüh berichtet, war gegen 21.20 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Wagen auf der Gemeindestraße Schönau von Breitenbach am Inn in Richtung Angerberg unterwegs. Im Fahrzeug befand sich ein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer.

Aus bisher unbekannter Ursache kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Der Pkw überschlug sich und blieb in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen. Beide Insassen konnten das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen.

Beifahrer ins Krankenhaus gebracht