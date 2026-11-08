„EU-Zölle wirken“: Aus Asien werden weniger Pakete bestellt

Mit der EU-Steuer auf Pakete aus Drittstaaten sanken Bestellungen aus Asien, berichtet der Handelsverband. Marktforscher orten ein verändertes Kaufverhalten.

Der seit Juli geltende Pauschalzoll der EU von drei Euro auf Drittstaat-Importe mit einem Wert unter 150 Euro zeigt laut dem Handelsverband Wirkung. Gleiches gelte demnach für die seit Anfang November geltende 2-Euro-Gebühr, mit dem asiatische Online-Händler wie Shein, Temu oder AliExpress ausgebremst werden sollen.

Dem Handelsverband zufolge habe Österreichs Post bestätigt, dass die Zahl der Pakete aus Asien nach Einführung des EU-Pauschalzolls um rund 30 Prozent eingebrochen sei. Dies decke sich auch mit den Angaben aus einer eigens in Auftrag gegebenen Kundenumfrage. Knapp die Hälfte der Befragten gab demnach an, seit Einführung des EU-Paketzolls weniger bei Temu, Shein oder AliExpress bestellt zu haben.

Kritik an Austro-Steuer

„Der europaweite Pauschalzoll wirkt. Fast die Hälfte aller Fernost-Käufer in Österreich bestellt aktuell weniger“, sagt Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will: „Wenn Billig-Importe aus Drittstaaten nicht mehr kostenfrei in den europäischen Markt geliefert werden können, verändert das auch das Bestellverhalten.“ Keine Freude hat man beim Verband dagegen mit der seit 1. Oktober geltenden österreichischen Paketsteuer. Diese habe ebenfalls zu einem Paketrückgang geführt. Es werde aber nicht weniger bestellt, sondern mehrere Bestellungen würden in einem Paket gebündelt werden.

„Von einer paketsteuerbedingten Umsatzverschiebung in den stationären Handel kann hierzulande leider keine Rede sein, tendenziell ist eher das Gegenteil der Fall“, so Will. Kritiker der Paketsteuer hatten bemängelt, dass diese anders als die EU-Abgaben auch heimische Händler träfe. Will: „Nationale Alleingänge“ seien „zum Scheitern verurteilt, da sie den heimischen Wirtschafts- und Digitalstandort enorm benachteiligen“.

Mehr auf einmal bestellt

Die nationale Paketsteuer hat bei den Österreichern zu einem Umdenken geführt. Laut Umfrage des Spectra-Marktforschungsinstituts in Linz hat ein Viertel der Paketempfänger sein Verhalten „seither bereits aktiv verändert oder planen dies zu tun“. Die meisten derjenigen, die ihr Einkaufsverhalten ändern wollen, gaben an, sich vor jeder Bestellung genauer zu überlegen, ob sie die Ware brauchen. Zwei Drittel bestellen „größere Warenkörbe auf einmal“, um die Steuerlast pro Paket zu optimieren.