Erfolgserlebnisse für Wattens und Kufstein, Meister Silz startete mit einem Sieg

Erstmals am heimischen Eis, lieferten die Wattener Pinguine in der Ö-Eishockey-Liga am Samstagabend gleich ab. Die Truppe von Trainer Fabian Hechenberger feierte einen 6:3-Derbysieg gegen Kundl und revanchierte sich für die Niederlage im ersten Aufeinandertreffen. Für die mit zwei Siegen gestarteten Kundler war es indes schon die fünfte Niederlage in Serie.

Einen Achtungserfolg fuhren die Kufsteiner Drachen ein. Die Festungsstädter fügten Tabellenführer Hohenems beim 3:2-Auswärtssieg dank Treffern von Hubert Berger, Aleksi Airaksinen und Leevi Ahonen die erste Saisonniederlage zu. „Das war heute ein richtig gutes Auswärtsspiel. Vorne haben wir die Chancen genutzt. Hinten sind wir richtig gut gestanden und hatten mit Thomas Pfarrmaier einen richtig guten Torhüter“, lobte Kufstein-Trainer Andreas Luchner sein Team.

Dennis Teschauer (l.) durfte mit Silz über einen 7:3-Sieg in Götzens (Goalie Dominique Wolk) jubeln. © kristen-images.com / Michael Kristen

Auch die Tiroler Eishockey-Liga legte am Wochenende mit einer kompletten Runde offiziell los: Meister Silz gab sich keine Blöße und feierte einen 7:3-Auswärtssieg in Götzens, Kundl II bezog indes beim 1:3 gegen Ehrwald die dritte Niederlage im dritten Spiel. Am Sonntag (17.30 Uhr) empfängt das Kufsteiner Farmteam die Gäste aus Zirl.