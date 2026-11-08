Warum manche Politiker in der Kommunikation überzeugen – und andere scheitern

Kommunikationstrainer Roman Braun analysiert die wichtigsten Köpfe der Bundespolitik. Warum er Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) für einen sehr guten Kommunikator hält, weshalb die FPÖ aus seiner Sicht trotz Herbert Kickl so stark ist und warum NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger rhetorisch besonders interessant ist.