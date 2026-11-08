Interview und Analyse
Warum manche Politiker in der Kommunikation überzeugen – und andere scheitern
Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler, ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger: Die drei an der Regierungsspitze kommunzieren auf unterschiedliche Weise.
© APA/Fohringer
Kommunikationstrainer Roman Braun analysiert die wichtigsten Köpfe der Bundespolitik. Warum er Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) für einen sehr guten Kommunikator hält, weshalb die FPÖ aus seiner Sicht trotz Herbert Kickl so stark ist und warum NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger rhetorisch besonders interessant ist.
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