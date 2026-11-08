Einsatz rasch beendet
Person in Radfeld im Inn treibend gesichtet
Großeinsatz am Sonntagvormittag in Radfeld: Eine Person wurde im Inn treibend gesichtet, so die erste Information der Leitstelle Tirol. Wasserrettung und Feuerwehr wurden daraufhin alarmiert.
Die Person konnte rasch geortet werden. Zum Zustand und zur Identität konnte keine Angaben gemacht werden.
Im Einsatz standen die Wasserrettungen Kramsach und Reith im Alpbachtal sowie die Feuerwehren Kirchbichl, Kundl und Wörgl. Auch Rettungs- und Polizeikräfte waren vor Ort. (TT.com)