Jetzt soll wirklich Schluss sein: Ski-Ass verkündet seinen zweiten Rücktritt

Ein Rücktritt mit Ansage: Wiley Maple tritt zurück. Der US-Speedspezialist beendet seine Ski-Laufbahn – und das bereits zum zweiten Mal. „Am 4. Dezember werde ich in Beaver Creek zum letzten Mal aus dem Starthaus eines Weltcup-Abfahrtsrennens fahren“, schrieb der 36-Jährige auf Instagram. Für Maple ist es bereits der zweite Rücktritt. Nachdem er seine Karriere 2020 aufgrund großer Rückenprobleme beendet hatte, feierte der US-Amerikaner drei Jahre später ein bemerkenswertes Comeback.

Seine Rückkehr in den Ski-Weltcup feierte er 2023 ausgerechnet in Bormio. In jenem Ort in dem er sein letztes Rennen vor seinem ersten Rücktritt bestritt. Mit Rang zwölf ließ er damals aufhorchen. Seither schlug er sich als Einzelkämpfer im Ski-Zirkus durch. Seine Karriere finanzierte Maple unter anderem mit Fensterputzen, Spendenaktionen und selbst gemalten Bildern.

Im vergangenen Winter raste der US-Boy in Kitzbühel in der Abfahrt auf Platz 19. Zu wenig für ihn, um reich zu werden. „Angeblich haben in dieser Saison 300 Millionen Menschen die Kitzbühel-Abfahrt verfolgt. Ganz locker 200 Millionen mehr als den Super Bowl. Der schnellste Amerikaner an diesem Tag, ein Fahrer aus den Top 20 der Welt, verdiente dafür 3.280,88 Dollar. Ich kann erfreut berichten, dass ich von diesem Geldregen immer noch keine Anzahlung für ein Haus leisten konnte, denn die Summe deckte gerade einmal die Reisekosten dorthin. Trotzdem war ich mir, als ich über die Ziellinie schoss, bei zwei Dingen absolut sicher: Ich hatte einen Riesenspaß, und ich werde diesen Sport schrecklich vermissen“, konnte sich der Olympia-Teilnehmer von 2018 eine Spitze nicht verkneifen.