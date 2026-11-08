„Wir haben ihn gestürzt“: Ex-Wirecard-Chef Marsalek brüstete sich mit Kurz-Rücktritt

Der frühere Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll behauptet haben, am politischen Sturz des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz beteiligt gewesen zu sein. Das geht laut Medienberichten aus Nachrichten an den verurteilten Leiter einer Spionagegruppe hervor. Unabhängige Belege für Marsaleks Darstellung gibt es aber nicht.

Ex-Wirecard-Chef Jan Marsalek, der per internationalem Haftbefehl wegen Betrugs und in mehreren europäischen Ländern wegen Spionage für russische Nachrichtendienste gesucht wird, will am Rücktritt des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) beteiligt gewesen sein. „Wir“ hätten Kurz „erfolgreich gestürzt“, schrieb er laut Medienberichten zwei Wochen danach an Orlin Roussev, einen in Großbritannien zu mehrjähriger Haft verurteilten Anführer einer Spionagegruppe.

Konkret soll Marsalek in der Nachricht aus dem Oktober 2021 behauptet haben, er sei an der Beschlagnahme des Handys des engen Kurz-Vertrauten und früheren Finanzministerium-Spitzenbeamten Thomas Schmid beteiligt gewesen, der die „geheime Wahlkampffinanzierung“ von Kurz verwaltet hätte. Schmids Mobiltelefon war bereits Ende 2019 beschlagnahmt worden, die darauf befindlichen Nachrichten waren Auslöser diverser Korruptionsermittlungen zu politischer Postenbesetzung - und auch der sogenannten Inseraten-Affäre, die schließlich zu Kurz' Rücktritt führte. Mittlerweile ist Schmid Kronzeuge der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Eine „ziemlich chaotische Geschichte“

Das Ganze sei eine „ziemlich chaotische Geschichte“ gewesen, soll Marsalek Roussev geschrieben haben. Die übrigen Chats hätten den Kanzler dann „erledigt“.

Die Nachrichten stammen aus Ermittlungsunterlagen, die die britische Polizei Anfang 2023 bei der Festnahme des Spionagenetzwerks um den Bulgaren Roussev sichergestellt hatte und über die mehrere Medien des Axel Springer Global Reporters Network wie die deutsche „Bild“-Zeitung und der britische „Telegraph“ am Samstagabend berichtet haben. Offen ist allerdings, ob Marsalek tatsächlich mit der Beschlagnahme von Schmids Handy und Kurz' Rücktritt zu tun hatte.

Marsalek könne Rolle „überbetonen“

In den Unterlagen gebe es dafür keinen unabhängigen Beweis, wird in den Medienberichten eingeräumt. Marsalek könnte seine Rolle auch „überbetonen“, um sich im Nachrichtendienstmilieu einen Namen zu machen, wurde der britische Sicherheitsexperte Ed Arnold vom Thinktank „The Royal United Services Institute“ im „Telegraph“ zitiert.

Unklar ist auch, wie oder mit wem Marsalek die Aktion organisiert haben will. In Zusammenhang mit Kurz' Rücktritt soll er laut den Berichten auch über einen Mann geschrieben haben, der eine Zeit lang „für uns“ gearbeitet habe und nun Opfer einer „Hexenjagd durch das Team des ehemaligen Kanzlers“ geworden sei. Ob mit „uns“ Wirecard gemeint ist oder ein russischer Nachrichtendienst, wird von den österreichischen Ermittlern allerdings erst geklärt.

Ein Teil der hunderttausenden Nachrichten aus den britischen Ermittlungsunterlagen, aus denen nun zitiert wird, soll auch bei den österreichischen Behörden liegen. Roussev gilt als Kopf jenes von London aus operierenden Spionagenetzwerks, das Marsalek bei seinen Operationen für den russischen Geheimdienst genutzt haben soll, um in Österreich u.a. Investigativjournalisten und andere Kremlkritiker auszuspionieren. Er spielte zuletzt auch eine prominente Rolle im Spionage-Prozess gegen den früheren Chefinspektor des inzwischen aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, der schließlich wegen Amtsmissbrauch und Spionage für Russland im Auftrag Marsaleks nicht rechtskräftig zu 49 Monaten Haft verurteilt worden war.

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