Linienbus kollidierte bei Rosenheim mit Kamel
Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es am Wochenende im oberbayerischen Landkreis Rosenheim gekommen. Ein Linienbus kollidierte in Riedering mit einem Kamel, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Tier blieb unverletzt. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro – die Windschutzscheibe war bei dem Zusammenstoß zersplittert, ein Außenspiegel wurde beschädigt.
Das Kamel gehörte einem Schausteller-Unternehmer, der das Tier mit zwei weiteren Kamelen auf einer mit einem Elektrozaun gesicherten Wiese unmittelbar neben einer Straße hielt.
Busfahrer und Kamel unverletzt
Der Zaun dürfte nicht ordnungsgemäß geschlossen gewesen sein – die Tiere brachen aus und liefen just über die Straße, als der Linienbus des Weges kam. Der Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen, der Bus stieß mit einem Kamel zusammen. Auch für den Fahrer hatte der Crash keine gröberen Folgen. Der 61-Jährige kam mit dem Schrecken davon. (APA, dpa)