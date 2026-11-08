Linienbus kollidierte bei Rosenheim mit Kamel

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es am Wochenende im oberbayerischen Landkreis Rosenheim gekommen. Ein Linienbus kollidierte in Riedering mit einem Kamel, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Tier blieb unverletzt. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro – die Windschutzscheibe war bei dem Zusammenstoß zersplittert, ein Außenspiegel wurde beschädigt.

Das Kamel gehörte einem Schausteller-Unternehmer, der das Tier mit zwei weiteren Kamelen auf einer mit einem Elektrozaun gesicherten Wiese unmittelbar neben einer Straße hielt.

Busfahrer und Kamel unverletzt