Wechselhafte Aussichten
Auf nassen Wochenstart folgt der Föhn-Schub: So wird das Wetter in Tirol
Den Regenschirm sollte man am Dienstag griffbereit haben, die Prognose kündigt einen ungemütlichen Tag an. Danach sorgt der Föhn zumindest kurz für milde Temperaturen und – nicht nur in Ehrwald (rechts im Bild) – für angenehme Herbsttage.
© Steiner, Ryckewaert
Sonne, Regen und bis zu 16 Grad: Tirol steht eine ausgesprochen wechselhafte Wetterwoche bevor. Während es vor allem am Dienstag nass wird, sorgt der Föhn zur Wochenmitte wieder für milde Temperaturen. Wer wiederum auf einen schneereichen Wetterumschwung hofft, muss sich erstmal weiter gedulden.
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