Auf nassen Wochenstart folgt der Föhn-Schub: So wird das Wetter in Tirol

Sonne, Regen und bis zu 16 Grad: Tirol steht eine ausgesprochen wechselhafte Wetterwoche bevor. Während es vor allem am Dienstag nass wird, sorgt der Föhn zur Wochenmitte wieder für milde Temperaturen. Wer wiederum auf einen schneereichen Wetterumschwung hofft, muss sich erstmal weiter gedulden.