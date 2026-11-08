Zwei Regelwerke verschriftlicht
Anspruchsvoller als Tarot: So soll ein altes Kartenspiel Tirols Wirtshäuser wiederbeleben
v.l.: Vizepräsident Herbert Gamper, Obmann Rudolf Häusler und die Beiräte Ferdinand Tschenett, Gerald Koller und Franz Braunegger bilden den Vorstand des neu gegründeten Tiroler Perlaggervereins.
© Meinhard Eiter
Einst war er Bürgermeister von Kematen, nun ist er Präsident. Und zwar vom Perlaggerverein. Damit wird Rudolf Häusler zum Hüter einer der ältesten Kartenspiel-Traditionen im Alpenraum.
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