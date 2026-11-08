Zwei Regelwerke verschriftlicht

Anspruchsvoller als Tarot: So soll ein altes Kartenspiel Tirols Wirtshäuser wiederbeleben

v.l.: Vizepräsident Herbert Gamper, Obmann Rudolf Häusler und die Beiräte Ferdinand Tschenett, Gerald Koller und Franz Braunegger bilden den Vorstand des neu gegründeten Tiroler Perlaggervereins.
© Meinhard Eiter
Alexandra Plank

Von Alexandra Plank

Einst war er Bürgermeister von Kematen, nun ist er Präsident. Und zwar vom Perlaggerverein. Damit wird Rudolf Häusler zum Hüter einer der ältesten Kartenspiel-Traditionen im Alpenraum.

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