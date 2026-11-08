Michi Buchingers Anleitung zum Glück: „Wir müssen sanfter mit uns selbst sein“

Seit seiner Jugend hadert Michael „Michi“ Buchinger mit sich selbst. Auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit versuchte er es mit Disziplin und Selbstoptimierung. In seinem neuen Buch und im Interview zieht der Autor, Kabarettist und Influencer Bilanz und plädiert – inzwischen bewusst auch einmal herrlich unperfekt – für mehr Gelassenheit.