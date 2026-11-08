39-Jährige bei Unfall auf der Felbertauernstraße verletzt
Eine 39-jährige Frau ist am Sonntagvormittag auf der Felbertauernstraße (B108) bei Matrei in Osttirol mit ihrem Auto verunglückt. Die Lenkerin war gegen 9.45 Uhr von Huben kommend in Richtung Matrei unterwegs, als sie in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw verlor.
Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, kippte auf die Seite und kam nach rund 100 Metern neben der Straße zum Stillstand. Die Frau konnte ihr Auto selbstständig verlassen.
Nach der Erstversorgung wurde die 39-Jährige mit Verdacht auf eine Verletzung der Halswirbelsäule ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs kam es im Bereich der Unfallstelle zu wechselseitigen Anhaltungen. Im Einsatz standen die Feuerwehr Matrei in Osttirol, Rettung, Notärztin und Polizei. (TT.com)