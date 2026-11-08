39-Jährige bei Unfall auf der Felbertauernstraße verletzt

Eine 39-jährige Frau ist am Sonntagvormittag auf der Felbertauernstraße (B108) bei Matrei in Osttirol mit ihrem Auto verunglückt. Die Lenkerin war gegen 9.45 Uhr von Huben kommend in Richtung Matrei unterwegs, als sie in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw verlor.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, kippte auf die Seite und kam nach rund 100 Metern neben der Straße zum Stillstand. Die Frau konnte ihr Auto selbstständig verlassen.