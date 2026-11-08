Innsbrucker Pensionist um mehr als 10.000 Euro betrogen

Ein 87-jähriger Innsbrucker ist auf eine Betrugsmasche hereingefallen und hat dabei einen Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich erlitten. Der Mann erstattete am Sonntag Anzeige bei der Polizei.

Laut Ermittlungen nahm ein bislang unbekannter Täter zwischen 12. und 28. Oktober über einen Messengerdienst sowie telefonisch Kontakt mit dem Pensionisten auf. Mit dem Versprechen hoher Gewinne durch angeblich lukrative Anlagegeschäfte gewann der Betrüger das Vertrauen des Mannes. In der Folge überwies der 87-Jährige in vier Teilbeträgen Geld auf ausländische Bankkonten.