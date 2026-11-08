Houthi-Miliz griff das Zentrum der saudischen Hauptstadt Riad an

Verwaltungsgebäude des Ölkonzerns Aramco in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad wurde getroffen. Bei einem Gegenschlag Saudi-Arabiens starben mindestens 33 Menschen.

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz hat im Zentrum der saudischen Hauptstadt Riad einen bekannten Wolkenkratzer angegriffen. Das Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölkonzerns Aramco sei getroffen worden, teilte das saudische Energieministerium mit. Trümmerteile seien auf das Gebäude gefallen und hätten „begrenzten Schaden“ verursacht, hieß es. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben.

Im Internet kursierte ein Video, das schwere Schäden am Aramco Tower im Zentrum von Riad zeigen soll. Demnach wurde die Glasfassade über mehrere Stockwerke bei einem Angriff zerstört. Das 34 Stockwerke hohe Gebäude ist im Besitz Aramcos und liegt im zentralen Geschäftsbezirk von Riad. Dort stehen die bekanntesten Wolkenkratzer der Stadt.

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition zum Kampf gegen die Houthi teilte mit, Drohnen und Marschflugkörper seien in Riad sowie im Süden des Landes abgefangen worden.

Saudi-Arabien reagierte mit Luftangriffen auf Ziele der Rebellen im Jemen. Dort stieg die Zahl der Todesopfer nach einem Luftangriff in Sanaa auf 33. Unter den Todesopfern seien 13 Kinder, heiß es seitens des von den Houthis kontrollierten Gesundheitsministeriums.

Krieg neu entflammt

Die Houthi-Miliz hat ihre Angriffe auf Saudi-Arabien in den vergangenen Monaten deutlich verstärkt. Am 10. Oktober wurden bei einem Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad mehrere Menschen getötet.