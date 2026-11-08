Das Duell der Giganten und Europas Sputnik-Moment

Die Tiroler Tageszeitung hat am Rande des Tiroler Wirtschaftsforums mit Jörg Wuttke, einem der besten China-Kenner in Europa, gesprochen.

Können sich nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den Midterms die neuen Kräfteverhältnisse im Kongress auf die Beziehungen zwischen China und den USA merkbar auswirken? Das Verhältnis von US-Präsident Donald Trump zu Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist ja betont freundlich.

Jörg Wuttke: Die Grundstimmung in den USA ist eigentlich relativ chinafeindlich. In Washington heißt es, dass China in den USA nur zwei Freunde hat: Trump und seinen Finanzminister Scott Bessent. Ich glaube aber nicht, dass sich nun in den Beziehungen zwischen China und den USA viel ändern wird.

Präsident Trump hat mit seinen Executive Orders weiterhin die Verfügungsgewalt über die Zoll- und Außenpolitik. Das wird sein Feld bleiben. Und dass er nun gegen Xi zu Felde zieht, ist nicht absehbar. Aber der künftig demokratisch dominierte Kongress wird wohl eine Vielzahl an Gesetzesentwürfen einbringen, die nicht chinafreundlich sind.

Einerseits wird die wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen den USA und China betont. Andererseits stehen sich beide als Rivalen gegenüber. Die USA versuchen, China bei der Hochtechnologie auf Distanz zu halten. Wie geht das zusammen?

Wuttke: Es sieht immer so aus, als würden die beiden miteinander in einem Wettbewerb stehen. Aber im Grunde ist es ein Versuch, Dominanz auszuüben. Das gilt nicht nur für die USA gegenüber China oder China gegenüber den USA, sondern auch für ihr Verhältnis zu Europa.

Sollte ab 2029 wieder ein demokratischer Präsident im Weißen Haus sitzen, wird diese Rivalität wohl noch steigen. In Südkorea einigten sich Trump und Xi im Oktober des Vorjahres auf eine vorläufige Entspannung im US-chinesischen Zollkrieg. Daran wird sich vorläufig wohl nichts ändern. Aber Trump hat mit seiner Eskalation im Zollstreit gegenüber China viel Vertrauen verspielt.

Kann es den USA wirklich gelingen, China im Bereich der Hochtechnologie auszubremsen?

China-Experte Jörg Wuttke war einer der Redner beim Tiroler Wirtschaftsforum vergangenen Mittwoch in Innsbruck. © TT/Patrick Steiner

Zur Person Jörg Wuttke: Der gebürtige Ulmer (Baden-Württemberg) hat den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas über drei Jahrzehnte aus nächster Nähe verfolgt. Der ehemalige Präsident der Europäischen Handelskammer in China zählt zu den profiliertesten europäischen China-Experten. Er berät heute als Partner der Albright Stonebridge Group in Washington Unternehmen und Regierungen zu China, Handel und Geopolitik.

Wuttke: Drängt man China in die Enge, sucht sich Peking neue Wege und kommt gestärkt zurück. Die USA haben China von High-End-Chips abgeschnitten, woraufhin Peking all seine Ressourcen darauf verwendet hat, so schnell wie möglich die Defizite aufzuholen.

Nachdem die USA unter Präsident Trump auch bei ihren Verbündeten viel Vertrauen verspielt haben, präsentiert sich nun China als Stabilitätsanker für die Weltwirtschaft. Zu Recht?

Wuttke: Früher galt der so genannte Washington-Konsens als das wirtschaftliche Erfolgsrezept des Westens. Man orientierte sich am Modell der USA. US-Präsident Trump hat es in seiner Amtszeit geschafft, das alles in Frage zu stellen. Die USA haben sich aus vielen Bereichen zurückgezogen und durch die Androhung, aus der NATO auszutreten, viel Glaubwürdigkeit verloren.

China musste vor diesem Hintergrund nicht viel tun, um als Stabilitätsfaktor zu erscheinen. Aber: China will gar keine globale Supermacht sein. Im Grunde verfolgt man die Philosophie der Autarkie, die von Mao Zedong übernommen wurde. Gleichzeitig will man über wirtschaftliche Stärke Macht ausüben – etwa über die Kontrolle des Exports von Seltenen Erden. Man will die Welt von China abhängig machen. Das ist gerade für Europa äußerst problematisch.

Und Europa? Droht es zwischen den USA und China zerrieben zu werden? Muss es sich künftig klarer positionieren?

Wuttke: Europa ist mit geschlossenen Augen in einen perfekten Sturm geraten. Erstens haben wir durch den russischen Krieg in der Ukraine unseren Zugang zu preiswerten Energiereserven in großen Mengen verloren. Zweitens ist der chinesische Markt praktisch weggebrochen. China importiert fast nichts mehr aus Europa. Drittens wurde unter Trump der Schutzschirm der US-Amerikaner in Frage gestellt. Wir sind zu lange blauäugig durch die Weltgeschichte gelaufen – in dem Glauben, die USA, Russland und China würden so weitermachen wie bisher.