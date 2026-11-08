61-jähriger Wingsuit-Flieger stürzt bei Zell am See in den Tod

Ein 61-Jähriger ist am Samstag in Bruck an der Großglocknerstraße (Bezirk Zell am See) beim Flug mit einem Wingsuit tödlich verunglückt. Er war über Zell am See aus einem Flugzeug gesprungen und wenig später aus noch ungeklärten Umständen abgestürzt. Ein Fremdverschulden schlossen die Ermittler aus. Obwohl sich der Rettungsschirm noch automatisch geöffnet hatte, wurde der Mann nur noch tot aufgefunden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Der 61-Jährige aus dem deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt galt als versierter und erfahrener Fallschirmspringer. Weil er nicht wie vorgesehen mit dem Fallschirm am Flugplatz Zell am See gelandet und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war, wurde die Suche nach dem Vermissten eingeleitet. Wenige Minuten später fand man die Leiche auf einer Wiese.