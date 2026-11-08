Ofczarek und „Franui“ im Burgtheater: Funke springt diesmal nicht ganz über

Nach dem großen Erfolg mit Thomas Bernhards „Holzfällen“ nehmen sich Nicholas Ofczarek und die Osttiroler „Musicbanda Franui“ im Wiener Burgtheater nun eine literarische Vorlage Joseph Roths vor.

Wien – Es gibt Theaterabende, die völlig unerwartet einen Nerv treffen. So geschehen im Herbst 2024 zu Beginn der Burgtheater-Direktion von Stefan Bachmann bei Nicholas Ofczareks furiosem Thomas-Bernhard-Solo „Holzfällen“ mit der Osttiroler Musicbanda Franui. Zwei Jahre, viele ausverkaufte Vorstellungen und zahllose Gastspiele später stehen der Schauspieler und die Musiker erneut auf der großen Bühne, um das Theaterwunder mit Joseph Roths „Hotel Savoy“ (bloß eine namentliche Ähnlichkeit mit der Operette „Ball im Savoy“ am Tiroler Landestheater) zu wiederholen. Das glückt nicht ganz.

„Never change a winning team“ heißt es also, und so setzt man erneut auf ein Lesepult, ein paar Scheinwerfer und einen Roman, den Ofczarek in zweieinhalb Stunden (inklusive Pause) erneut virtuos vorträgt. Doch wo Bernhards Text förmlich danach schreit, von jemandem wie Ofczarek verkörpert zu werden, sträubt sich Roths 1924 erschienene Heimkehrergeschichte rund um den ehemaligen Kriegsgefangenen Gabriel Dan, der im Hotel Savoy an den „Toren Europas“ strandet, bisweilen heftig gegen seine Wiederbelebung.

Lakonische Sätze voller Wucht

Dabei fährt der 55-jährige Burgschauspieler Ofczarek, der jüngst seine Multiple-Sklerose-Erkrankung öffentlich machte, alles auf, was ihn ausmacht. Mal auf einem Barhocker sitzend, mal stehend wuchtet er Roths lakonische Sätze in den vollen Saal, imitiert mit Inbrunst den kroatischen Akzent von Dans ebenfalls heimkehrendem Kriegsfreund Zwonimir, persifliert einen deutschen Arzt, Dans herablassenden Onkel, der kein Geld für die Weiterreise nach Westen herausrücken will, und verleiht dem Abend gemeinsam mit der zehnköpfigen Musicbanda Franui einen Rhythmus, der jegliche Langeweile im Keim ersticken müsste.

Und doch will dieser Mikrokosmos der Klassenunterschiede im Hotel Savoy, in dem die Uhren für die Reichen in den unteren Geschoßen anders gehen als für die Armen unter dem Dach, nicht so recht die Tragik der gesellschaftlichen Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg greifbar machen.

In dieser Produktion greifen Handlung und Musik stets ineinander, keine Frage. Aus künstlerischer Sicht ist dieses „Hotel Savoy“ einwandfrei gearbeitet. Und doch will der Funke nicht ganz überspringen, zumindest gemessen an der Glanzleistung von „Holzfällen“. Ein Vergleich, den man sich gefallen lassen muss, wenn man einen Riesenerfolg mit nur einer veränderten Variable wiederholen will.

Das Premierenpublikum im Burgtheater zeigte sich nichtsdestotrotz konzentriert und im Schlussapplaus mehr als wohlwollend. (APA, TT)