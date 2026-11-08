Norris gewinnt Grand Prix von Brasilien, Mercedes jubelt über den Team-WM-Titel

Sao Paulo – Lando Norris hat wie im Vorjahr den Formel-1-Grand-Prix von Sao Paulo in Brasilien gewonnen. Der McLaren-Pilot, der von der Pole Position gestartet war, siegte am Sonntag auf der Strecke in Interlagos vor den Red Bulls von Max Verstappen und Isack Hadjar. Erst im Finish kam Regen auf, wurde aber nicht zum Spielverderber. Mit den Plätzen vier und fünf durch George Russell und Kimi Antonelli sicherte sich Mercedes eine Woche nach Antonellis Krönung auch den Konstrukteurstitel.

Für den deutschen Autobauer war es die insgesamt neunte Team-Weltmeisterschaft, die erste seit 2021. „Wir hatten einen sehr starken Start in die Saison, das hat uns letztendlich über die Ziellinie gebracht. Die letzten Rennen waren aber schon sehr herausfordernd“, erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. „Ich bin stolz auf das gesamte Team. Es hat ein paar Jahre gedauert, wieder an die Spitze zu gelangen. Das schaffen nicht viele Teams. Das zeigt die großartige Arbeit bei uns.“

Für den entthronten Weltmeister Norris war es der dritte Saisonsieg, der 14. insgesamt. „Es war ein hartes Rennen, ich hatte nicht den besten Start. Das Wichtigste war, cool zu bleiben, keine Fehler zu machen. Ich hatte die Pace, wenn ich sie brauchte“, meinte der Brite. Der Formel-1-Zirkus kehrt nun in die USA zurück, wo in zwei Wochen in Las Vegas gefahren wird. Danach stehen noch die Rennen in Katar und Abu Dhabi an, wo es aber aus Sicherheitsgründen wegen des Iran-Konflikts noch Fragezeichen gibt. In den kommenden Tagen soll eine Entscheidung fallen, ob Imola beim Saisonfinale einspringen wird.

Start im Trockenen, Ende im Nassen

Der Start ging regenfrei über die Bühne. Pole-Mann Norris kam nicht gut weg und wurde von Antonelli und auch Liam Lawson (Racing Bulls) überholt. Die nach Motorstrafen von ganz hinten gestarteten Lewis Hamilton (Startplatz 20) und Verstappen (21) machten in den ersten beiden Runden zahlreiche Plätze gut und fuhren sich schnell in die Top 10. Der Red-Bull-Star schnappte sich kurz darauf auch Hamilton und war nach fünf Umläufen bereits Siebenter.

Norris holte sich Platz zwei von Lawson. Der Neuseeländer verlor nun sukzessive Plätze und wurde auch von George Russell, Isack Hadjar und Verstappen überholt. Unterdessen fiel Hamilton mit Reifenproblemen zurück und kam in Runde 15 als erster Pilot an die Box. Der Rekordweltmeister wechselte von Intermediates auf Slicks und erzielte damit deutlich schnellere Zeiten. In der Folge wechselte das gesammelte Feld auf Soft-Reifen. Beim Rausfahren unterlief Russell ein Malheur, der Brite drehte sich in der Boxenausfahrt und büßte mehrere Plätze ein.