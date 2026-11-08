Gleitschirmpilot hatte bei Absturz im Zugspitz-Gebiet großes Glück

Ein 59-jähriger Gleitschirmpilot aus dem Landkreis München ist am Sonntag bei einem Unfall im Zugspitzgebiet (Gemeindegebiet Ehrwald) leicht verletzt worden. Der erfahrene Flieger war gemeinsam mit zwei Begleitern von der Erinnerungshütte in Leutasch gestartet und wollte in Richtung Mittenwald fliegen.

Nahe der Zugspitz-Bergstation geriet der Pilot am geplanten Wendepunkt in Schwierigkeiten, als es zu massiven Problemen mit seinem Hauptschirm kam. Der Gleitschirm geriet daraufhin in eine unkontrollierte Steilspirale. Wegen der gefährlichen Nähe zu einer Felswand zog der Mann seinen Rettungsschirm. Dieser verfing sich jedoch im Hauptschirm, wodurch beide Schirme blockiert wurden.

Der Pilot stürzte über felsiges Gelände ab. Erst als sich der Rettungsschirm an einer Felsformation verfing, wurde der Absturz gestoppt. Der Mann kam auf einem Felsvorsprung zum Liegen.