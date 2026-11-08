Auffahrunfall auf Inntalautobahn bei Wörgl forderte zwei Verletzte

Ein technischer Defekt dürfte am Sonntag zu einem Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Wörgl geführt haben. Gegen 13.40 Uhr musste ein 28-jähriger Österreicher seinen Pkw auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Innsbruck plötzlich stark abbremsen, nachdem laut seinen Angaben die elektronische Handbremse unerwartet blockierte.

Ein unmittelbar nachfolgender 66-jähriger Deutscher konnte eine Kollision nur durch starkes Bremsen und ein Ausweichmanöver auf die Überholspur verhindern. Dort kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 68-jährigen Österreicherin, die von dem plötzlichen Fahrmanöver überrascht wurde.

Die 68-jährige Lenkerin sowie die 65-jährige Beifahrerin des Deutschen wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Der Pkw des 28-Jährigen wurde für technische Untersuchungen sichergestellt.