Defekt als Ursache

Auffahrunfall auf Inntalautobahn bei Wörgl forderte zwei Verletzte

Ein technischer Defekt dürfte am Sonntag zu einem Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Wörgl geführt haben. Gegen 13.40 Uhr musste ein 28-jähriger Österreicher seinen Pkw auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Innsbruck plötzlich stark abbremsen, nachdem laut seinen Angaben die elektronische Handbremse unerwartet blockierte.

Ein unmittelbar nachfolgender 66-jähriger Deutscher konnte eine Kollision nur durch starkes Bremsen und ein Ausweichmanöver auf die Überholspur verhindern. Dort kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 68-jährigen Österreicherin, die von dem plötzlichen Fahrmanöver überrascht wurde.

Die 68-jährige Lenkerin sowie die 65-jährige Beifahrerin des Deutschen wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Der Pkw des 28-Jährigen wurde für technische Untersuchungen sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme war die A12 bis etwa 14.45 Uhr nur einspurig befahrbar, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (TT.com)