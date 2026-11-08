Papst Leo feiert in Argentinien größte Messe seiner Amtszeit

Bei seinem Besuch in Argentinien hat Papst Leo XIV. die bisher größte Messe seiner Amtszeit gefeiert. In der Hauptstadt Buenos Aires versammelten sich etwa 2,5 Millionen Menschen für einen Gottesdienst auf den Straßen. Dies teilte der Vatikan unter Berufung auf die örtlichen Behörden mit. Dabei waren auch viele Bilder von Leos Vorgänger Franziskus zu sehen, der nach seiner Wahl zum Pontifex bis zu seinem Tod vergangenes Jahr nie mehr in seine Heimat zurückgekehrt war.

In seiner Predigt rief der Papst dazu auf, den katholischen Glauben weiterzuverbreiten. "Hört nicht auf die Stimmen, die immer wieder behaupten, die christliche Familie sei überholt", sagte der gebürtige US-Amerikaner. "Das Gegenteil ist wahr: Heute mehr denn je ist sie ein Fels in der Brandung inmitten der vielen Unsicherheiten unserer Zeit." Argentinien ist für Leo nach Uruguay die zweite Station seiner zwölftägigen Südamerika-Reise. Es ist der erste Papstbesuch in dem südamerikanischen Land seit fast 40 Jahren.

Seinen Besuch in Argentinien nutzte der Papst auch, um Staatschef Javier Milei eindringlich zu mehr Rücksicht auf schwächere Gruppen der Gesellschaft aufzufordern. "Die Wirtschaft muss im Dienste des Menschen stehen und nicht der Mensch im Dienste der Wirtschaft", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche zum Auftakt des Besuchs. Der Kurs des seit drei Jahren amtierenden Präsidenten Milei, der den Einfluss des Staates radikal zurückschneiden will, ist hoch umstritten.

Der gebürtige US-Amerikaner rief bei einem Empfang im Beisein Mileis dazu auf, sich "um die Schwachen zu kümmern, zu vergeben, zu teilen und denen beizustehen, die Hilfe brauchen". Wirtschaftliches Wachstum müsse auch denen zugutekommen, "die mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen haben". In Argentinien geht die Schere zwischen Arm und Reich seit dem Amtsantritt Mileis immer weiter auseinander.

Der Politiker kam 2023 mit dem Versprechen einer radikalen "Kettensägen-Politik" an die Regierung. Durch eine Reihe von Reformen ging die einst enorme Inflation massiv zurück. Die Wirtschaft wächst wieder. Allerdings gibt es viel Kritik an den sozialen Härten, die damit einhergehen. Nach einer offiziellen Statistik leben 15 der 46 Millionen Einwohner Argentiniens unterhalb der Armutsgrenze. Zudem leidet das Land unter einer Abwanderungswelle.

Sein Nachfolger hält sich nun bis Mittwoch in Argentinien auf. Bei seinem Appell für mehr Gerechtigkeit verwies er insbesondere auf die Not von Familien. Im Beisein Mileis sagte er: "Wer Macht hat, hat auch die Pflicht, umsichtig zu handeln, die Grenzen der ihm anvertrauten Macht anzuerkennen und seine Entscheidungen auf das Wohl der ganzen Gemeinschaft auszurichten."

Zur Abwanderung vor allem junger Argentinier, die ihre Zukunft in europäischen Ländern wie Spanien oder Italien sehen, sagte der Papst: "Eine Nation muss sich ernsthaft fragen, wo sie versagt hat, wenn ihre jungen Menschen die Heimat verlassen müssen, um ihre Träume verwirklichen zu können." Bildungswesen und berufliche Ausbildung müssten gestärkt, organisierte Kriminalität, Menschenhandel und Korruption entschieden bekämpft werden.

Milei wiederum betonte in seiner Rede den Wert von Freiheit, der bereits in der Bibel festgeschrieben worden sei. Das Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum sei das Rückgrat aller westlichen Demokratien. Leos Rede verfolgte er daneben sitzend auf einem Stuhl. Auch bei den kritischen Passagen klatschte er Beifall. Argentiniens Staatschef gilt als Verbündeter von US-Präsident Donald Trump, mit dem der Papst schon mehrfach über Kreuz lag.

Leos Mahnung, sich auch um die Schwachen zu kümmern, erfolgt vor dem Hintergrund einer innenpolitischen Kontroverse. 2025 beschloss das Abgeordnetenhaus ein Notstandsgesetz für Behinderte. Milei legte sein Veto ein - das der Kongress in beiden Kammern aber wieder aufhob. Im Sozialzentrum ließ der Papst keine Zweifel daran, auf wessen Seite er steht: "Der Fortschritt einer Nation lässt sich auch daran messen, wie sie alle Menschen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen aufnimmt."

Die Zahl der Menschen, die sich zur katholischen Kirche bekennen, hat auch in Argentinien deutlich abgenommen. Geschätzt wird, dass noch etwa die Hälfte der Bevölkerung gläubig ist. Insgesamt bekennen sich in Südamerika nach einer Statistik des Vatikans mehr als 390 Millionen Menschen zum katholischen Glauben - deutlich mehr als in Europa. Weltweit gibt es schätzungsweise 1,4 Milliarden Katholiken.

Nach Argentinien wird Leo in seiner zweiten Heimat Peru erwartet, wo er zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof tätig war. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft. In dem Andenstaat regiert die rechtspopulistische Präsidentin Keiko Fujimori, deren inzwischen verstorbener Vater früher selbst Staatschef war. In seiner Zeit als Bischof hatte Leo ihn mehrfach kritisiert.