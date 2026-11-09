G7-Außenminister beraten über Wege aus Kriegen und Krisen

Die G7-Außenminister wirtschaftsstarker Demokratien suchen ab Montag nach einem gemeinsamen Kurs bei den Kriegen und Krisen im Nahen und Mittleren Osten sowie der Ukraine. Knapp eine Woche nach der krachenden Niederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen will auch US-Chefdiplomat Marco Rubio an den Beratungen in Paris teilnehmen. Mit Spannung wird erwartet, ob die Runde eine einheitliche Linie gegenüber Russland und China findet.