Erderwärmung 2026 erneut dicht an 1,5-Grad

Das Jahr 2026 wird erneut ein Jahr der Wetterextreme - mit enormen Schäden und Verlusten nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch an Menschenleben. Das geht aus dem am Montag zum Auftakt der UNO-Klimakonferenz im türkischen Antalya veröffentlichten vorläufigen Klima-Zustandsbericht der Weltmeteorologie-Organisation WMO hervor. "Wir haben ein neues Zeitalter der Klimaextreme erreicht", erklärte dazu UNO-Generalsekretär António Guterres.

Bestätigt werden in dem Bericht Prognosen, wonach das laufende Jahr eines der vier wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden dürfte - bisher nur knapp hinter dem Rekordjahr 2024. "Die Klimarekorde werden immer wieder neu übertroffen, die Folgen für die Menschen nehmen zu", warnte Guterres. "Und am meisten leiden diejenigen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind."

Guterres rief die politisch Verantwortlichen der Welt auf, "ernst zu machen mit einer schnelleren Verringerung der Emissionen und der Abkehr von fossilen Brennstoffen". Zugleich müssten besonders verwundbare Staaten die finanzielle Hilfe und den Schutz erhalten, den sie benötigen.

Der WMO-Analyse zufolge waren die zurückliegenden zwölf Jahre alle jeweils wärmer als sämtliche Jahre zuvor - mit den vergangenen vier Jahren einschließlich 2026 an der Spitze. Im laufenden Jahr lagen die globalen Durchschnittstemperaturen demnach um 1,47 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau und damit erneut dicht an der eigentlich angestrebten Obergrenze von 1,5 Grad Erwärmung.

Der vollständige Klima-Zustandsbericht der WMO für 2026 soll im März vorgelegt werden. Anlässlich der UNO-Klimakonferenz veröffentlichte die Organisation aber bereits eine Auswertung der bisher vorliegenden Daten. Für 2024 hatte die WMO einen globalen Temperaturanstieg um 1,55 Grad Celsius festgestellt, für 2023 von 1,46 Grad und für 2025 von 1,43 Grad. Es gibt Warnungen, wonach der Rekordwert für 2024 im laufenden Jahr noch übertroffen werden könnte.

Den neuen Daten zufolge geht der Weg weiter hin zu weltweiten Extremtemperaturen, Eisschmelze und steigenden Meeresspiegeln, wie es in dem Bericht weiter heißt. Durch das diesmal sehr starke Wetterphänomen El Niño seien zum bevorstehenden Jahreswechsel sogar noch höhere Temperaturen und Extremwetterlagen zu befürchten. Dieses regelmäßig auftretende Phänomen nimmt seit August an Intensität zu und dürfte im Dezember seinen Höhepunkt erreichen. Daher dürfte auch der Durchschnittswert für 2026 bis zum Jahresende noch ansteigen.

Die zunehmende Erwärmung führt laut WMO auch zu einer weiteren Aufheizung der Ozeane, die bisher noch 90 Prozent der zusätzlichen Wärmeenergie absorbieren. Hier werde zum zehnten Mal in Folge ein neuer Temperaturrekord verzeichnet, hieß es. Ebenfalls einen neuen Rekord gab es laut den WMO-Daten 2026 beim Anstieg des Meeresspiegels sowie bei den Temperaturen an der Meeresoberfläche.

WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo betonte, dass El Niño selbst nicht zur globalen Erwärmung beitrage. Er führe jedoch dazu, dass von den Ozeanen durch den Klimawandel zusätzlich aufgenommene Wärmeenergie freigesetzt werde. Damit wirke das Wetterphänomen als Multiplikator für Wetterextreme wie Hitzewellen oder Wirbelstürme. Als ein Beispiel für die Folgen von solchem Extremwetter nannte sie die Flutkatastrophe in Nepal.

Die WMO wies darauf hin, dass auch die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre 2025 einen neuen Höchstwert erreichte. Registriert wurde eine CO2-Konzentration von etwa 426,8 ppm. Das sind 53 Prozent mehr als im Jahr 1750. Die Methan-Konzentration lag sogar um 167 Prozent über dem vorindustriellen Niveau. Für 2026 liegen noch keine Daten vor.

Mit dem Novum einer geteilten Präsidentschaft startete am Montag die 31. UNO-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. Während Australiens Umweltminister Chris Bowen als Präsident der Verhandlungen agieren wird, ist sein türkischer Amtskollege Murat Kurum der eigentliche COP-Präsident. Auf dem offiziellen Webportal wurden mit Finanzierung, Klimawandelanpassung und Klimazielen die drei Schwerpunkte für die kommenden zwei Wochen genannt.

Es geht in allen Punkten darum, die auf den vergangenen COPs eingegangenen Verpflichtungen in konkrete Maßnahmen umzusetzen - eine Zielsetzung, die auch EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra teilt. Ein Beispiel dafür ist etwa das vor zwei Jahren beschlossene Klimafinanzierungsziel ("New Collective Quantified Goal"). Bei den Finanzierungsfragen sind bei der bis 20. November angesetzten Konferenz erneut Konflikte zu erwarten, nachdem die traditionellen Geberländer, also die Industriestaaten, schon länger auf eine Ausweitung der zahlenden Nationen pochen - gemeint sind hier etwa die Golfstaaten oder China.