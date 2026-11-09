UNO-Klimagipfel in Antalya startet mit Maßnahmen als Ziel

Mit dem Novum einer geteilten Präsidentschaft startet am 9. November die 31. UNO-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. Während Australiens Umweltminister Chris Bowen als Präsident der Verhandlungen agieren wird, ist sein türkischer Amtskollege Murat Kurum der eigentliche COP-Präsident. Auf dem offiziellen Webportal wurden mit Finanzierung, Klimawandelanpassung und Klimazielen die drei Schwerpunkte für die kommenden zwei Wochen genannt.

Es geht in allen Punkten darum, die auf den vergangenen COPs eingegangenen Verpflichtungen in konkrete Maßnahmen umzusetzen - eine Zielsetzung, die auch EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra teilt. Ein Beispiel dafür ist etwa das vor zwei Jahren beschlossene Klimafinanzierungsziel ("New Collective Quantified Goal"). Bei den Finanzierungsfragen sind bei der bis 20. November angesetzten Konferenz erneut Konflikte zu erwarten, nachdem die traditionellen Geberländer, also die Industriestaaten, schon länger auf eine Ausweitung der zahlenden Nationen pochen - gemeint sind hier etwa die Golfstaaten oder China.