Eine Karriere zwischen ORF und SPÖ: Josef Broukal ist 80

Als Moderator der "Zeit im Bild 1" war Josef Broukal jahrelang gern gesehener Gast in den heimischen Wohnzimmern und präsentierte die wichtigsten Nachrichten des Tages. Später sorgte er als SPÖ-Abgeordneter selbst immer wieder für Schlagzeilen, bis er 2008 dem politischen Parkett nach sechs Jahren den Rücken kehrte. Am Montag (9. November) feiert der gebürtige Wiener seinen 80. Geburtstag.

Vor seiner fast 30-jährigen ORF-Karriere arbeitete Broukal, geboren am 9. November 1946 in der Bundeshauptstadt, ab 1970 als freiberuflicher Lektor des Molden Verlages und danach als Beitragsgestalter und Texter der Austria Wochenschau. In diesen Jahren gab es bereits erste Berührungspunkte zu den Sozialdemokraten, war der spätere Journalist doch auch als Leitender Sekretär für Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ-Niederösterreich tätig. 1974 stieg er als Redakteur im ORF-Landesstudio Niederösterreich ein. Redakteur und Moderator der "Zeit im Bild 2"-Vorläufersendung, Chef vom Dienst der Innenpolitik und Chefredakteur des Aktuellen Dienstes Fernsehen waren einige von Broukals Stationen auf der ORF-Karriereleiter.

Große Bekannt- und Beliebtheit erlangte er ab 1994 als Anchorman der "ZiB". Als solcher wurde er mehrfach mit einer "Romy" ausgezeichnet. Daneben präsentierte er auch das Wissenschaftsmagazin "Modern Times". Schon 1997 gab es Avancen der SPÖ, Broukal lehnte allerdings ein Angebot des damaligen Bundeskanzlers Viktor Klima zu einem Wechsel in dessen Kabinett ab.

Fünf Jahre später, im Vorfeld der Nationalratswahl 2002, ließ sich der ORF-Star schließlich überreden: Der damalige Parteichef Alfred Gusenbauer präsentierte Broukal als Quereinsteiger. Ursprünglich als Ministerkandidat gehandelt, wurde der Neo-Politiker nach der Wahlniederlage im November 2002 nur mit der Funktion des Wissenschaftssprechers betraut. Ab 2006 war der Mandatar dann auch stellvertretender Klubobmann seiner Partei. 2008 schied er aus der Politik aus.

Sowohl als Journalist als auch als Abgeordneter gab es immer wieder Zoff mit der FPÖ. Mit dem Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider und dem früheren Klubobmann Peter Westenthaler gab es gerichtliche Auseinandersetzungen. Nach einem äußerst kritisch geführten Interview mit dem damaligen Kärntner Wirtschaftsreferenten und späteren Finanzminister Karl-Heinz Grasser wurde Broukal 1997 vom "Report" abgezogen. Für Aufregung sorgte der rote Mandatar 2004 bei einer Nationalratssitzung, als er in Richtung der damaligen Koalitionsfraktionen ÖVP und FPÖ meinte: "Es ist Ihnen unbenommen, den Nationalsozialisten nachzutrauern." Das brachte ihm Rücktrittsaufforderungen und viel Kritik - auch in der eigenen Partei - ein.