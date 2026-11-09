Deutlich weniger Schüler in Wien mit Deutsch-Problemen

In Wien ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen Deutsch-Problemen mit außerordentlichem Status unterrichtet werden, im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent gesunken. Laut aktuellen Zahlen aus dem Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) gab es in den öffentlichen Pflichtschulen mit 1. Oktober 15.174 außerordentliche Schülerinnen und Schüler, das entspricht rund 13 Prozent. Das sei der niedrigste Stand seit dem Schuljahr 2021/22.

Schulanfänger und - deutlich seltener - Quereinsteiger können bis zu zwei Jahre einen außerordentlichen Status erhalten, wenn sie laut dem Einstufungstest MIKA-D dem Unterricht ohne spezielle Deutschförderung nicht gut folgen können. Die mit Abstand meisten "Außerordentlichen" sitzen dementsprechend in der Volksschule: Über alle vier Jahre hinweg machen sie aktuell 18 Prozent der Volksschüler aus, wobei sie sich auf die ersten Klassen konzentrieren. Im vergangenen Schuljahr waren etwa 21 Prozent der Volksschüler "außerordentlich", unter den Schulneulingen machten sie allerdings fast die Hälfte aus.

Im Vergleich zum Schuljahr 2025/26 ist die Zahl der außerordentlichen Schüler laut den aktuellen Zahlen in der Volksschule über alle Klassen hinweg um 14 Prozent zurückgegangen. An den Mittelschulen beträgt das Minus 37 Prozent, an den Polytechnischen Schulen 42 Prozent.

Für Bildungsstadträtin Emmerling zeigen die Zahlen in die richtige Richtung. Schulen und Lehrkräfte würden vor allem durch den Stopp des Familiennachzugs für anerkannte Flüchtlinge und eine "konsequente Deutschförderung" entlastet, sagte sie in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Besonders wichtig sei der Rückgang in den Volksschulen, weil Kinder, die von Beginn an dem Unterricht folgen können, gut in die weitere Bildungslaufbahn starten könnten.