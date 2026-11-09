"Salome" an der Volksoper: Mörderischer Teenagerfuror

Luc Bondys "Salome"-Inszenierung ist mittlerweile schon doppelt so alt wie ihre Titelfigur: Vor 34 Jahren erblickte die Deutung des legendären Theatermannes bei den Salzburger Festspielen das Licht der Welt, bevor ein Siegeszug durch Europa folgte. Die Volksoper - das Haus, an dem 1910 auch die Wiener Erstaufführung der "Salome" gefeiert wurde - brachte die Arbeit 2023 zur Wien-Premiere und am Sonntag zur lange umjubelten Wiederaufnahme.

Vor allem Rollendebütantin Hedwig Ritter wurde dabei vom Publikum symbolisch auf Händen getragen. Der jungen Burgenländerin gelingt eine glaubwürdige Gestaltung der Salome als Teenagermädchen, als rebellisches Kind, das sich gegen die Eltern auflehnt, seinen Willen durchsetzen möchte und dabei im hormonellen Furor über die Leiche des Propheten Jochanaan geht.

Salome ist hier von Beginn weg ein tänzerisch auftretendes Wesen, tänzelnd am Abgrund des Wahnsinns bis hin zur Kulmination mit dem legendären Tanz der sieben Schleier, der nicht zuletzt dank der Choreografie durch die heute 86-jährige Tanzlegende Lucinda Childs vollends unpeinlich gerät. Und auch der nekrophile Todestanz mit dem abgeschlagenen Kopf Jochanaans evoziert hier keine Fremdschämmomente, sondern wird zur grausamen Kopulation samt blutüberströmtem Leichentuch.

Dass Hedwig Ritter allerdings nicht nur mit den Hormonen, sondern immer wieder auch damit zu kämpfen hat, stimmlich über das Orchester zu kommen, lag zum Teil am Dirigat des russischen Maestros Mikhail Agrest, der mit Bläsern und Percussion die Streicher - und eben teils die Sänger - in den Schatten stellt. Das für die "Salome" eigentlich markante fiebrige Flirren des Orchesters gelingt dadurch kaum.

Zugleich fügt sich dieser musikalische Ansatz letztlich ins künstlerische Gesamtkonzept, ist der Bondy-Inszenierung doch jegliche Orientalistik fremd. Zwar hat sich die einstige Radikalität des Interpretationsansatzes im Zeitenlauf verflüchtigt, aber praktikabel ist die gänzlich unschwülstige Deutung auch heute noch. Nicht zuletzt ist dies dem radikal entschlackten Bühnenbild von Erich Wonder zu verdanken, der die "Salome" in eine graue Welt stellt, einen auf das Wesentliche komprimierten Raum, dessen Boden geborsten ist.

Die für gewöhnlich mit Statisterie gespickte Oper wird hier zum familiären Kammerspiel eingedampft, bei dem das Geschehen im steten Halbdunkel klaustrophobisch vonstatten geht. Die Kühle des ausklingenden 20. Jahrhunderts ersetzt die Schwüle des Fin de Siècles. Immerhin geben Volksopern-Ensemblesäule Ursula Pfitzner als derbe, jedoch nie unoutrierende Herodias und Wolfgang Ablinger-Sperrhacke als flamboyanter Tetrarch wieder das unterhaltsame Beinahe-Buffopaar. Josef Wagner indes beeindruckt als charismatischer, sonorer Jochanaan. Eine Verschwendung, solch eine Stimme einen Kopf kürzer zu machen.