Pkw setzte plötzlich zurück: 85-Jähriger wurde in Kundl acht Meter mitgeschleift

Ein 85-Jähriger wollte einer Bekannten beim Rückwärtsfahren helfen, als sich der Pkw plötzlich in Bewegung setzte und den Mann rund acht Meter mitschleifte. Der Mann wurde mit Verletzungen ins Spital nach Kufstein gebracht.

Kundl – Eine 70-jährige Serbin aus München wollte gegen am Sonntag um kurz nach 18 Uhr einen Pkw in der Dorfstraße rückwärts lenken. Weil sie dabei Schwierigkeiten hatte, wollte ihr 85-jähriger deutscher Bekannter, ebenfalls aus München stammend, helfen. Bei laufendem Motor legte er von außen durch die geöffnete Fahrertür den Rückwärtsgang ein.

Währenddessen stieg die 70-Jährige aus Unachtsamkeit vom Bremspedal. Daraufhin setzte sich der Automatik-Pkw mit voller Wucht rückwärts in Bewegung und schleifte den 85-Jährigen rund acht Meter mit. Anschließend prallte das Auto gegen das gegenüberliegende Garagentor einer Nachbarin.

Platzwunde am Hinterkopf, Verletzungen im Brustbereich

Der Mann erlitt eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf sowie Verletzungen unbestimmten Grades im Brustbereich. Er blieb bei Bewusstsein und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.