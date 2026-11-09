Kollision am Pitztaler Gletscher: Snowboarder verlor kurzzeitig das Bewusstsein

Bei der Kollision mit einem 13-jährigen Skifahrer ist am Sonntagvormittag im Skigebiet Pitztaler Gletscher ein 50-jähriger Snowboarder verletzt worden. Der Unfall geschah gegen 11.40 Uhr auf der blau markierten Piste Nummer 20 im Bereich Mittelberg. Dort stießen der polnische Snowboarder und der junge Skifahrer aus der Schweiz zusammen. Der Pole stürzte und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.