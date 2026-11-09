Rettung mit Skidoo
Kollision am Pitztaler Gletscher: Snowboarder verlor kurzzeitig das Bewusstsein
Bei der Kollision mit einem 13-jährigen Skifahrer ist am Sonntagvormittag im Skigebiet Pitztaler Gletscher ein 50-jähriger Snowboarder verletzt worden. Der Unfall geschah gegen 11.40 Uhr auf der blau markierten Piste Nummer 20 im Bereich Mittelberg. Dort stießen der polnische Snowboarder und der junge Skifahrer aus der Schweiz zusammen. Der Pole stürzte und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.
Die alarmierte Pistenrettung versorgte den 50-Jährigen zunächst an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit einem Skidoo geborgen und zur Talstation gebracht. Ein Rettungswagen brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades im Brustbereich ins Krankenhaus. (TT.com)