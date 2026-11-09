„Neue Väter braucht das Land“: Diskussion über tief sitzende Rollenbilder in Tirol

Wie geht es Männern, die zu Hause bei den Kindern bleiben und Müttern, die Vollzeit arbeiten? Gerade in Tirol würden sich traditionelle Rollenbilder besonders hartnäckig halten, heißt es oft. Daher lädt der Soroptimistclub Kitzbühel zu einer hochkarätig besetzten Diskussion in die Alte Gerberei in St. Johann.

St. Johann i.T. – Kinderbetreuung, Haushalt, Pflege von Angehörigen und Co: Diese Tätigkeiten werden in Österreich nach wie vor zum größten Teil von Frauen übernommen: und zwar zu 63 Prozent. Männer übernehmen demgegenüber nur 37 Prozent. Diese handfesten Zahlen zur Verteilung der Sorgearbeit liefert die Zeitverwendungserhebung der Statistik Austria (2021/22).

Auch wenn die Studie nun schon ein paar Jahre her ist – dass sich seither an der Verteilung der sogenannten Sorgearbeit in Österreich grundlegend etwas geändert hätte, davon ist nicht auszugehen. Die Gründe für diese Ungleichverteilung sind vielschichtig und bekannt – wirksame Gegenstrategien lassen auf sich warten oder erzielen nicht die erhoffte Wirkung.

Verteilung seit 2008 nahezu unverändert

So blieb die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit bereits von der Zeitverwendungsstudie 2008/09 bis zur Studie von 2021/22 nahezu unverändert und verlief weitgehend entlang „traditioneller Rollenbilder“, wie man auch bei der Statistik Austria die Ergebnisse der Zeitverwendungserhebung kommentierte.

Die wenigsten können sich vorstellen, was sich ein Vater auch heutzutage noch am Spielplatz, von seinem Arbeitgeber und von seinem Umfeld alles anhören kann, wenn er zu Hause bei den Kindern bleibt, während die Frau Vollzeit arbeiten geht. Renate Magerle, Obfrau Mädchen- und Frauenberatungszentrum KB

Warum sich diese Rollenbilder in Österreich und Tirol so hartnäckig halten und mit welchen Impulsen man eine Veränderung herbeiführen könnte, darüber wird am 12. November von einer hochkarätigen Runde in St. Johann i.T. diskutiert.

Prominente Gäste in St. Johann

Auf Einladung des Soroptimistclub Bezirk Kitzbühel kommen die international renommierte Expertin für Gleichstellung und Gewalt gegen Frauen, Rosa Logar, sowie der Männlichkeits- und Geschlechterforscher Erich Lehner (Obmann des Dachverbands Männerarbeit Österreich) in die Alte Gerberei.

Dr. Erich Lehner ist Männlichkeits- und Geschlechterforscher und Obmann des Dachverbands Männerarbeit Österreich (DMÖ). Er wird bei der Diskussion dabei sein. © HANS KLAUS TECHT

Dort werden sie mit der Frauen-Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ) und einem jungen Vater von zwei Kindern über die Herausforderungen für Tirol, Österreich und Europa diskutieren.

„Ich bin sicher, die wenigsten können sich vorstellen, was sich ein Vater auch heutzutage noch am Spielplatz, von seinem Arbeitgeber und von seinem Umfeld alles anhören kann, wenn er derjenige ist, der zu Hause bei den Kindern bleibt, während die Frau Vollzeit arbeiten geht“, führt etwa Renate Magerle ihre Erwartungen an die Diskussion aus. Sie kämpft seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung, nicht zuletzt im Rahmen ihrer Tätigkeit für das Mädchen- und Frauenzentrum Bezirk Kitzbühel.

Engagement für den Bezirk und darüber hinaus

„Nach wie vor prägen traditionelle Rollenbilder, strukturelle Hürden im Arbeitsmarkt und die daraus resultierende ungleiche Verteilung unbezahlter Sorgearbeit die Realität vieler Eltern – mit direkten Folgen wie etwa dem Gender-Pensions-Gap, der geschlechtsspezifische Renten- oder Pensionslücke. Ich freue mich, dass wir mit so spannenden Gästen in St. Johann über dieses wichtige Thema diskutieren können“, so Magerle.

Die Diskussion findet am Donnerstag, 12. November um 17 Uhr in der Alten Gerberei in St. Johann statt. Der Eintritt ist frei.