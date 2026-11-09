Beherzter Einsatz bei Brand in Nassereith: 17-Jähriger kam Pensionisten zu Hilfe

Ein 17-Jähriger eilte am Sonntagabend in ein stark verrauchte­s Wohnhaus in Nassereith und kam damit einem 75-jährigen Pensionisten zu Hilfe. Der Hausbesitzer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden blieb gering.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Nassereith ist am Sonntagabend ein 75-Jähriger vermutlich durch Rauchgase verletzt worden. Die Feuerwehr rettete den Hausbesitzer aus dem Gebäude. Ein 17-jähriger Ersthelfer blieb unverletzt.

Gegen 17.30 Uhr geriet im Flur des ersten Stocks eine Holzkiste in Brand. Der Eigentümer hatte sie laut Polizei zu nahe an der Kamintür eines Kachelofens abgestellt. Zum Zeitpunkt des Brandes war der 75-Jährige allein im Haus. Laut Beamten dürfte er gerade den Ofen angeheizt haben.

17-Jähriger eilte zu Hilfe

Passanten bemerkten die starke Rauchentwicklung und schlugen Alarm. Ein 17-Jähriger lief daraufhin in das verrauchte Haus. Er schloss Türen, öffnete Fenster und wartete gemeinsam mit dem Pensionisten in der Küche im ersten Stock hinter einer geschlossenen Tür auf die Feuerwehr.