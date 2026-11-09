Notlandung von Gleitschirmpilotin im Alpachtal missglückte: 35-Jährige landete in Baum
Hart im Zillertal – Eine 35-jährige Gleitschirmpilotin ist am Sonntagnachmittag bei einer versuchten Notlandung in einem Baum hängen geblieben. Die Österreicherin konnte von der Bergrettung unverletzt geborgen werden.
Die Frau war gegen 16.45 Uhr gemeinsam mit ihrem Partner vom 2127 Meter hohen Wiedersberger Horn in Richtung Alpbachtal gestartet. Fehlende Thermik und dichter Nebel zwangen die Pilotin jedoch zu einer kurzfristigen Änderung ihres Kurses.
Daraufhin versuchte die 35-Jährige, auf einer weiter südlich gelegenen Wiese auf rund 1850 Metern Seehöhe notzulanden. Dabei blieb sie mit ihrem Gleitschirm in einem Baum hängen, rund 15 Meter über dem Boden. Zehn Mitglieder der Bergrettung Kaltenbach rückten zur Bergung aus. Sie konnten die Gleitschirmpilotin unverletzt aus dem Baum retten. (TT.com)