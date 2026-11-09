Im Juni eröffnet
Darum hat Tulfes sechs Einheiten für „betreubares Wohnen“ als reguläre Wohnungen vergeben
Im Dachgeschoss des Tulfer Hauses der Generationen sind sechs Wohnungen für betreubares Wohnen vorgesehen – es hat sich allerdings niemand mit erhöhtem Pflegebedarf beworben.
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Im heuer eröffneten Haus der Generationen hat die Gemeinde Tulfes sechs Wohnungen für betreubares Wohnen geschaffen – aber niemand mit Pflegebedarf hat sich beworben. Warum Bürgermeister Martin Wegscheider dennoch nicht von einer Fehlinvestition spricht.
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