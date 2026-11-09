Mehr Täter als Opfer: So ändert sich der Blick auf die NS-Zeit

Am Montag jähren sich die Novemberpogrome 1938. In Österreich hingen die Menschen lange der „Opferthese“ an. Ihr folgen aktuell nur mehr rund ein Viertel.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November orchestrierten die Nationalsozialisten im Deutschen Reich, zu dem damals auch Österreich gehörte, einen Gewaltausbruch gegen Jüdinnen und Juden. Menschen wurden verhaftet oder getötet. Synagogen brannten, Geschäfte wurden geplündert.

Aus Anlass dieses Gedenkens berichtet das Analytix-Institut des Politikwissenschafters Reinhard Heinisch und des Meinungsforschers Johannes Klotz auf Basis eines Vergleichs von Umfragen, dass die Österreicherinnen und Österreicher sich zunehmend von der „Opferthese“ über die Rolle Österreichs im Nationalsozialismus verabschieden. Heuer gaben für eine Umfrage rund ein Viertel der Befragten an, dass Österreich das erste Opfer Hitlerdeutschlands war. Vor rund 20 Jahren (2008) lag dieser Anteil noch bei 33 Prozent, weitere zwei Jahrzehnte davor (1987) gar bei 48 Prozent.

Wendepunkt Waldheim-Affäre

Umgekehrt stieg der Anteil derer, die Österreicherinnen und Österreicher als Mittäter der NS-Verbrechen sehen – von 24 Prozent (1987) auf 48 Prozent (2008) und zuletzt 59 Prozent.

Die erste Umfrage 1987 fand laut den Autoren Klotz und Heinisch zu Beginn eines „erinnerungspolitischen Umbruchs“ statt. Österreich galt nach dem Zweiten Weltkrieg lange als erstes Opfer.

Wendepunkt war die Waldheim-Affäre im Jahr 1986, welche die Öffentlichkeit mit der Frage individueller und gesellschaftlicher Verstrickung konfrontiert habe. 1991 bekannte der damalige Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) dann im Nationalrat eine Mitverantwortung von Österreichern für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Restitution, Entschädigung und Holocaust-Erinnerung folgten.

„Nicht in Richtung Vergessen“

Der Vergleich der Umfrage zeigt auch, dass sich die Menschen in Österreich zunehmend besser über die NS-Zeit informiert fühlen. „Die Daten zeigen, dass die österreichische Erinnerungskultur nicht in Richtung Vergessen geht“, stellte Klotz fest.