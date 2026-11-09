Flasche auf Podest zertrümmert: Großes Glück für Formel-1-Star Norris

Lando Norris' Jubel-Ritual wäre fast böse ausgegangen. Der 26 Jahre Engländer wollte wie schon so oft auf dem Formel-1-Podium auf seine Weise die Magnum-Flasche Champagner öffnen: Mit einem beherzten Aufsetzen auf dem Boden. Nach seinem Sieg beim Großen Preis von São Paulo ging das aber gehörig daneben.

Norris knallte die Flasche derartig wuchtig auf, dass sie am Hals brach – den er dann nur noch in der Hand hielt. Zum Glück verletzte sich der vor einer Woche schon von Mercedes-Pilot Kimi Antonell entthronte Weltmeister von 2025 von McLaren aber nicht.