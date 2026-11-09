Verkehr bleibt größte Baustelle: So reagiert die Stadt Kufstein auf Kritik aus der Bevölkerung

Wo drückt in Kufstein der Schuh? Bei der TT-Mitmach-Aktion kristallisierte sich das Thema Mobilität als zentraler Kritikpunkt heraus. Teilnehmer fordern mehr Dauerparkplätze, bessere Busverbindungen und sichere Radwege. Die Stadt verweist auf laufende und geplante Maßnahmen zur Entlastung des Verkehrs.