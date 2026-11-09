Folgen der TT-Mitmach-Aktion
Verkehr bleibt größte Baustelle: So reagiert die Stadt Kufstein auf Kritik aus der Bevölkerung
Die vielen Kurzparkzonen in Kufstein kommen nicht bei jedem so gut an.
© Michael Mader
Wo drückt in Kufstein der Schuh? Bei der TT-Mitmach-Aktion kristallisierte sich das Thema Mobilität als zentraler Kritikpunkt heraus. Teilnehmer fordern mehr Dauerparkplätze, bessere Busverbindungen und sichere Radwege. Die Stadt verweist auf laufende und geplante Maßnahmen zur Entlastung des Verkehrs.
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