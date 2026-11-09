Kein Führerschein, gestohlene Kennzeichen: Polizei zog Lenker in Kirchbichl aus dem Verkehr

Kein Führerschein für das Fahrzeug, entwendete Kennzeichen und erhebliche technische Mängel: Bei einer Kontrolle in Kirchbichl machten Polizisten am Sonntagabend gleich mehrere Feststellungen. Der 28-jährige Lenker wird angezeigt.

Eine Verkehrskontrolle in Kirchbichl hat für einen 28-jährigen Autofahrer mehrere Anzeigen zur Folge. Beamte der Polizeiinspektion Wörgl hielten den Österreicher am Sonntag gegen 20.30 Uhr im Zuge von Lenker- und Fahrzeugkontrollen an.

Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann keine Lenkberechtigung für das Fahrzeug besaß. Zudem waren an dem Pkw Kennzeichen angebracht, die als entwendet gemeldet waren. Auch das Fahrzeug selbst wies laut Polizei erhebliche technische Mängel auf.