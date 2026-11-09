Nach schwerer Verletzung: Kombi-Star Lamparter absolvierte seine ersten Sprünge

Innsbruck – Der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter darf auf ein früheres Comeback bereits beim Weltcup-Auftakt Ende des Monats in Ruka hoffen. Der Gesamtweltcupsieger absolvierte in der Vorwoche drei Monate nach seinem Knöchelbruch samt Bänderriss schmerzfreie erste Normalschanzensprünge. Ins Langlauftraining war der Olympia-Zweite aus Tirol schon einige Wochen davor eingestiegen. Die Entscheidung über seine Teilnahme in Ruka soll in den nächsten zwei Wochen fallen.

Die Rehabilitation nach der Operation wegen seiner Trainingssturzverletzungen von Anfang August in Courchevel sei glücklicherweise optimal verlaufen. „Deswegen war der Wiedereinstieg auf die Schanze sogar ein bisschen früher möglich als gedacht“, sagte Lamparter. Und auch die ersten Sprünge auf der Normalschanze in Stams bewältigte der 25-Jährige problemlos. „Es hat von Anfang an super geklappt. Mir geht's gut und ich bin schmerzfrei geblieben.“

Eine gewisse Anspannung habe sich schnell gelöst. „Das Wichtigste ist, dass man sich selber und dem Fuß vertraut. Und das kann ich wieder zu 100 Prozent.“ Das sei aber erst ein weiterer von mehreren Schritten auf dem Weg zurück. „Der Rest braucht natürlich noch ein bisschen Zeit, aber die werde ich mir geben.“

Start bei Weltcup-Auftakt als Ziel