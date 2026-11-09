Ist der Kampf gegen die Erderwärmung verloren? Klimakonferenz startet

In der Türkei beginnt heute die 31. Weltklimakonferenz. Das Ziel, die Erhöhung der weltweiten Temperatur einzubremsen, scheint kaum noch in Reichweite. Die USA unter Donald Trump sitzen nicht mehr am Tisch.

Den Aufschlag für die Weltklimakonferenz, die am Montag im türkischen Badeort Antalya startet, lieferte die UNO bereits im Oktober. Inger Andersen, Direktorin des UN-Umweltprogramms UNEP, korrigierte die Prognosen für die Entwicklung der weltweiten Durchschnittstemperatur nach oben. Bleibt es bei den aktuell gültigen Maßnahmen, droht die Durchschnittstemperatur bis zum Ende dieses Jahrhunderts im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um 2,8 Grad zu steigen. Das Ziel wäre eigentlich ein Deckel bei 1,5 Grad. Und alles, was darüber liegt, erhöhe das Risiko für Fluten, Hitzewellen und Waldbrände, warnte Andersen.

Johan Rockström, Direktor des deutschen Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, zieht aus diesen Zahlen einen dramatischen Schluss. Die Welt befinde sich „auf einem Pfad in eine unbeherrschbare Zukunft“, sagt er. Noch gebe es aber ein Fenster, um auf einen halbwegs sicheren Pfad zurückzukommen, fügt er hinzu.

Schwierige Voraussetzungen

Vor diesem Hintergrund treffen sich ab heute Tausende Delegierte in Antalya zur Weltklimakonferenz COP31. Fachleute wie Rockström oder Niklas Höhne vom NewClimate Institute hoffen zumindest auf ein Signal in Richtung eines Ausstiegs aus den fossilen Energien. „Raus aus Kohle, Öl und Gas ist rein in die erneuerbaren Energien, in die Elektrifizierung“, fordert er. Auf diesem Weg müssten sich die Staaten gegenseitig unterstützen.

Die weltpolitischen Voraussetzungen für die Konferenz sind freilich schwierig. Krisen und Kriege beherrschen das Geschehen. Und die USA unter Donald Trump sind wie bereits in der ersten Amtszeit des Präsidenten wieder aus dem internationalen Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Die USA verzeichnen weltweit aber den zweithöchsten Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen.

Jede der jüngsten COPs hat Fortschritte erzielt. Das wird auch in Antalya der Fall sein. Simon Stiell, Exekutivsekretär der UN-Klimarahmenkonvention

Simon Stiell, der Exekutivsekretär der UNO-Klimarahmenkonvention (UNFCCC), will sich die Hoffnung dennoch nicht nehmen. „Keine einzelne COP ist ein Wundermittel, das den Klimawandel über Nacht aufhalten kann. Aber jede der jüngsten COPs hat wesentliche Fortschritte erzielt. Das wird auch bei der COP31 in Antalya der Fall sein“, sagte er im Vorfeld der Konferenz. Fix erwarten kann man, dass der zweite Global Stocktake (GST), die globale Bestandsaufnahme zum Pariser Klimaabkommen, starten wird.

Streit ums Geld

Das offizielle Internetportal der Konferenz nennt für das Treffen die wichtigsten Schwerpunkte: Finanzierung, Klimawandelanpassung und Klimaziele. Geld spielt auch in den Erwartungen der UNO eine zentrale Rolle. Angesichts der zunehmenden Folgen der Klimakrise bräuchten die ärmeren Länder massiv mehr Mittel, um mit den Folgen der Erwärmung umgehen und sich anpassen zu können. Die UNO nannte für die kommenden Jahre einen Betrag von 305 Milliarden Dollar (273 Milliarden Euro) jährlich. Im Vergleich zu den bisherigen Anstrengungen würde das fast einer Verzehnfachung entsprechen.

Offen ist vorerst, wer dafür aufkommen soll. Namens der EU stieg Klimakommissar Wopke Hoekstra schon einmal auf die Bremse. Er bekannte sich zwar zu den Vereinbarungen früherer Klimakonferenzen. Jede Diskussion über neue Finanzmittel sei aber zum Scheitern verurteilt, wenn diese Gelder von der EU kommen sollen. Die USA fallen ebenfalls aus. Einspringen könnten China oder die Golfstaaten.

1,5 Grad bereits erreicht

Finanzdebatten standen auch bei früheren Klimakonferenzen auf der Tagesordnung. In Antalya wird es nicht anders sein. Aus Österreich werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) jeweils für einige Tage in der Türkei erwartet.

Unser Handeln heute entscheidet darüber, wie die Welt von morgen aussieht. Alexander Van der Bellen, Bundespräsident

Offizielles Ziel bleibt, die Erderwärmung bei den 1,5 Grad zu begrenzen – oder bis zum Ende des Jahrhunderts auf diesen Pfad zu kommen. Vorläufig entwickelt sich das Klima aber in eine andere Richtung: Die 1,5 Grad wurden bereits in den Jahren 2023 bis 2025 durchgehend erreicht. Und selbst wenn sich alle Länder doch noch an alle Zusagen halten, die sie bereits gemacht haben, würden bis zum Jahr 2100 voraussichtlich 2,1 Grad erreicht.