Nach erneuter Haftstrafe für Benko: Anwalt geht gegen Betrugsurteil vor

Nach der Verurteilung von Signa-Gründer René Benko vergangene Woche am Landesgericht Innsbruck hat Benkos Rechtsanwalt Norbert Wess Rechtsmittel eingelegt, konkret Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung. Das teilte Wess am Montag mit. Auch die WKStA legte Berufung wegen der Strafe zum Schuldspruch ein. Benko ist am Donnerstag wegen schweren Betrugs zu einer Zusatzstrafe von zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden.

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Im Gegensatz zur Berufung seitens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hinsichtlich der Strafe zum Schuldspruch werden im Fall des Jagdgewehres keine Rechtsmittel eingelegt, sagte eine Sprecherin der WKStA. Die Strafe von zwei Jahren wird im Fall eines rechtsgültigen Urteils zu einem bereits Ende September rechtskräftig gewordenen Urteil gegen Benko wegen betrügerischer Krida über 30 Monate unbedingter Haft hinzugerechnet.

Von einem neuen Vorwurf der betrügerischen Krida wurde der 49-jährige Tiroler hingegen am Landesgericht Innsbruck freigesprochen. Der Oberste Gerichtshof könnte im Fall einer erfolgreichen Nichtigkeitsbeschwerde das Urteil aufheben und eine neuerliche Verhandlung anordnen. Die Berufung betrifft das Strafmaß und richtet sich hingegen an das Oberlandesgericht.