62-jährige Oberösterreicherin drei Tage lang in Kofferraum gefangen gehalten und misshandelt

Eine 62-jährige Oberösterreicherin soll von einem Bekannten nach Ungarn gelockt, niedergeschlagen und drei Tage lang gefangen gehalten worden sein. Der 41-Jährige bedrohte sie laut Polizei mit einer Schusswaffe und stellte mehrere Forderungen. Nach ihrer Rückkehr nach Österreich erstattete die verletzte Frau Anzeige.

Eine 62-jährige Oberösterreicherin aus dem Bezirk Braunau ist offensichtlich in Ungarn drei Tage lang von einem ungarischen Bekannten „unter widrigsten Bedingungen gefangen gehalten, gefesselt, misshandelt und unter Einsatz einer Schusswaffe bedroht worden“, bestätigte die Polizei einen Bericht auf krone.at am Montag. Die Frau hatte am Samstag Anzeige im Polizeizentrum Braunau erstattet.

Die Polizei fand heraus, dass die 62-Jährige unlängst Bargeld durch einen Immobilienverkauf erhalten hatte. Im Wissen darüber dürfte sie von dem 41-jährigen Bekannten zu einem gemeinsamen Kurzurlaub nach Ungarn gelockt worden sein. Dort angekommen, wurde sie in einem Waldstück niedergeschlagen, gefesselt und drei Tage lang in einem Kofferraum bzw. einem präparierten Kleinbus gefangen gehalten. Während dieser Zeit wurde die Pensionistin mehrmals schwer bedroht und es wurden diverse Forderungen gestellt, führte die Polizei aus.

Opfer konnte Bekannten einschüchtern

Das Opfer schaffte es aber, den Ungarn zunehmend einzuschüchtern, und wegen „bereits erfolgter Kontaktversuche durch die Familie ließ der 41-Jährige von seinem Vorhaben ab und brachte die Frau zurück nach Österreich“, teilte die Polizei weiter mit. Für den Fall einer Anzeige drohte der Bekannte ihr mit schweren Gewalttaten gegen die Familie. Die Frau ging aber dennoch zur Polizei.

Parallel zur Einvernahme des erheblich verletzten Opfers wurden im Zuge von Ermittlungen die Identität und der Aufenthaltsort des Beschuldigten festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Ried ordnete die Festnahme des Mannes in einem Wohnhaus im Bezirk Braunau an.