Remembrance Day ohne Harry: So ehrten Charles und William die Gefallenen

Prinz Harry ging am Remembrance Sunday erneut seinen eigenen Weg: Während König Charles III. und Prinz William bei der zentralen Gedenkfeier in London Kränze niederlegten, gedachte der Herzog von Sussex der Gefallenen fernab der Royals in einer Kirche in Northamptonshire.

Während sich das Vereinigte Königreich am Remembrance Sunday vor dem Londoner Cenotaph versammelte, fehlte einer der bekanntesten Veteranen des Landes erneut bei der großen königlichen Gedenkfeier: Prinz Harry.

Bild aus alten Tagen: 2018 besuchten die beiden Brüder zusammen mit ihren Frauen die große Gedenkveranstaltung. © Andrew Parsons / i-Images via www.imago-images.de

Statt an der Seite seines Vaters König Charles III. und seines Bruders Prinz William aufzutreten, gedachte der Herzog von Sussex der Kriegstoten bei einem lokalen Gottesdienst im englischen Brackley in der Grafschaft Northamptonshire. Fotos zeigen ihn mit seinen Militärmedaillen und der traditionellen roten Mohnblume am Revers, mitten unter den übrigen Besuchern.

König führte Zeremonie an

In London stand hingegen die Monarchie geschlossen im Mittelpunkt der nationalen Gedenkfeier. König Charles III. führte die Zeremonie an und legte als Erster einen Kranz am Fuße des Londoner Kriegerdenkmals Cenotaph ab. Ihm folgten Prinz William, Prinzessin Anne und Prinz Edward, die ebenfalls Kränze niederlegten.

Sichtlich bewegt zeigte sich Englands König Charles III. am Remembrance Sunday. © TOBY MELVILLE

William repräsentierte die nächste Generation der Monarchie und übernimmt nun zunehmend Aufgaben seines Vaters. Beim diesjährigen Remembrance Sunday erschien er als Lieutenant Colonel der Household Cavalry und ehrte die Gefallenen nach der Kranzniederlegung mit einem militärischen Gruß.

Eine Lippenleserin möchte später an Prinzessin Kate (rechts) Worte tiefer Wertschätzung für die Familien gefallener Soldaten erkannt haben. © CARLOS JASSO