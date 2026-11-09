Beliebte Hochalpenstraße geht in die Winterpause: Timmelsjoch ab Donnerstag gesperrt

Bis Mittwoch um 20 Uhr ist die Strecke zwischen dem Ötztal in Tirol und dem Passeiertal in Südtirol geöffnet. Ab Donnerstag tritt die Wintersperre am Timmelsjoch in Kraft.

Motorrad- und Autofahrer müssen sich beeilen: Noch bis einschließlich Mittwoch, den 11. November 2026 um 20 Uhr, ist eine Überfahrt vom Nordtiroler Ötztal ins Südtiroler Passeiertal über das Timmelsjoch möglich. Ab Donnerstag tritt die jährliche Wintersperre der Hochalpenstraße in Kraft.

Die Passstraße liegt auf bis zu 2509 Metern Seehöhe und ist aufgrund der hochalpinen Lage nicht ganzjährig geöffnet. Als Grund für die Sperre werden von Seiten der Timmelsjoch Hochalpenstraßen AG die winterlichen Verhältnisse angeführt. Bereits jetzt sei „Winterausrüstung erforderlich“, heißt es auf der Website.